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В Ярославле состоится открытый семинар по работе на финансовых рынках


В Ярославле состоится открытый семинар по работе на финансовых рынках
12:37, 16 ноября 2012
22 ноября в Ярославле в рамках просветительского проекта Республиканской Финансовой Корпорации состоится семинар-практикум на тему «Основные элементы успешной торговой стратегии на финансовых рынках».

22 ноября в Ярославле в рамках просветительского проекта Республиканской Финансовой Корпорации состоится семинар-практикум на тему «Основные элементы успешной торговой стратегии на финансовых рынках». Перед слушателями семинара выступит управляющий активами Инвестиционного управления ИНРЕСБАНКа Алексей Калачев.

В ходе лекции на примере позиционной торговой стратегии будут рассмотрены следующие важнейшие составляющие успешной торговли на финансовых рынках: модель рынка и генерация торговых сигналов, ограничение рисков и расчет размера позиции, а также дисциплина трейдера как важнейший элемент торговой стратегии.

Дополнительно на семинаре будет проведена демонстрация торговых систем «MetaTrader 5» и «Интернет-Дилинг», обсуждены условия работы на финансовых рынках через ИНРЕСБАНК. Участники семинара смогут получить ответы на интересующие вопросы.

Участие в семинаре бесплатно для всех, кто интересуется возможностями работы и заработка на финансовых рынках.

Место проведения семинара: НОУ ДО Учебно – методический центр Объединения организаций профсоюзов Ярославской области
(Ярославль, ул. Свободы, д.87А, 2 этаж, аудитория №240)
Время проведения семинара: с 18:30 до 21:00
Телефоны для записи и регистрации участников: (4852) 73-02-95

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