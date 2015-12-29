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Бурение скважин: выбираем профессионалов из «БурАкваСтрой»


Бурение скважин: выбираем профессионалов из «БурАкваСтрой»
17:23, 29 декабря 2015

«БурАкваСтрой» предлагает своим клиентам бурение артезианских источников в Москве и по области. Специалисты имеют десятилетний опыт работы, поэтому являются одними из лучших в своей сфере. За десять лет работы были получены бесценные знания о географии области, об особенностях грунта во всех районах. Благодаря этому работники компании могут осуществлять даже очень сложные проекты — например, бурение скважин на воду в Истре. Истринский район считается в этом смысле одним из самых сложных. Без знания мелких деталей и без учета технологии добиться отличного результата на этих территориях не получится. Но для «БурАкваСтрой» даже такие условия являются довольно простыми — жители района регулярно на протяжении вот уже нескольких лет обращаются к профессионалам за помощью.

Ценовая политика — одно из преимуществ компании

Только не самый дальновидный клиент будет мечтать об очень низкой цене. Грамотный заказчик хочет, чтобы цена соответствовала качеству, то есть была честной. Именно такие цены предлагает своим клиентам «БурАкваСтрой». Также руководители организации считают, что стоимость услуг должна быть прозрачной. Именно поэтому на сайте компании есть калькулятор, с помощью которого любой пользователь может рассчитать стоимость услуги в своем случае. Это очень удобно и заранее снимает много вопросов.

Немаловажным плюсом является и наличие рассрочки. Нередко бурение скважины совпадает со строительством или ремонтом на участке клиента. В таких условиях нужно потратить массу денег на разные услуги и материалы, а найти всю сумму удается не всегда. Специалисты компании идут навстречу своим заказчикам, предлагая беспроцентный кредит — рассрочку. А если следить за акциями, которые проводятся время от времени, то можно еще и сэкономить. Тогда бурение на воду в Раменском районе обойдется в небольшую сумму.

Ответственность за результат

Быть уверенным в хорошем результате — это право каждого клиента. «БурАкваСтрой» уважает это право, поэтому всегда заключает договор на услуги и предоставляет гарантии. Они касаются не только выполненных работ, но и того оборудования, которое было использовано. В последнем случае предоставляется гарантия производителя.

Компания «БурАкваСтрой» работает довольно давно, но всегда старается идти в ногу со временем. При оказании услуг используется самое современное оборудование и наиболее действенные методики. Все, что позволяет добиться лучшего результата, не завышая цену, берется на вооружение. И многие клиенты уже успели оценить такой подход.


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