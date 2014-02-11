Букмекерские конторы дали спорт прогнозы и спортивные лайв ставки на хоккей

Первое место в рейтинге КХЛ занимает команда «СКА», коэффициент на победу в Кубке Гагарина на нее составляет 3,20, на противоположный исход можно поставить за 1,30. Далее идет московский хоккейный клуб «Динамо», 3,55 на его победу в кубке, и 1,25 на иной исход. Тройку лидеров замыкает «Ак Барс», 6,00 на его победу и 1,09 на иной финальный исход. Аналогичные коэффициенты у букмекеров на четвертую команду «Металлург» из Магнитогорска. Пятым в фаворитах идет клуб «Салават Юлаев», на его победу в этом чемпионате можно сделать спорт ставку с коэффициентом 7.0 ровно, а на другой результат ставят за 1,07.

У Московского «ЦСКА» коэффициент сравнительно выше, на его победу в букмекерских конторах ставят с коэффициентом в 10,00 пунктов, в то время как на победу другого хоккейного клуба, кроме «ЦСКА», можно поставить под 1,02. За 11.0 пунктов ровно можно взять победу ХК «Барыс» на Кубке Гагарина, и с минимальным коэффициентом 1,01 ставят спортивные ставки на противоположный исход.

С коэффициентом 15,00 можно поставить на победу в Кубке команд «Донбасс», «Динамо Рига», «Лев» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода. С коэффициентом 20,00 идет у букмекеров победа хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославля, и клуба «Сибирь». За 25,00 ставят на «Трактор». С коэффициентом 30,00 котируется победа таких клубов, как «Медвешчак» и «Автомобилист», за 50,00 ставят на «Адмирал». В аутсайдерах этого рейтинга числятся команды «Атлант» и «Северсталь», на победу этих хоккейных клубов в чемпионате КХЛ можно поставить спорт ставку с коэффициентом 100 ровно.

Таким образом, мы рассмотрели возможные спортивные ставки на Кубок Гагарина КХЛ. Рассмотрим коэффициенты на другой чемпионат - NHL, Кубок Стэнли. В лидерах букмекеров идут четыре команды, это «Питтсбург», «Чикаго», «Анахайм» и «Сент Луис». На победу любого клуба из выше перечисленных команды можно сделать ставку с коэффициентом 8,00, в то время как на противоположный результат делают спорт ставку за 1,05.

С коэффициентом 10,00 на победу, и 1,02 на не победу, идут хоккейные клубы «Сан-Хосе» и «Бостон». Немногим ниже котируются команды «Лос- Анджелес», «Монреаль», «Колорадо» и «Рейнджерс», на эти клубы букмекерами установлены коэффициенты 15.00 на победу и 1,01 на противоположный результат.

С коэффициентом 20 пунктов ровно в букмекерских конторах можно поставить на клубы «Оттава», «Детройт», «Торонто», «Ванкувер», «Минесота», «Тампа-Бэй», «Нью- Джерси» и «Филадельфия» - это коэффициенты на победу этих клубов в Кубке Стэнли.

На 5 пунктов выше коэффициент спортивной ставки на «Вашингтон», он составляет 25,00. Еще +5 идет ставка на «Каролину», и +5 пунктов на клубы «Даллас» и «Финикс». За 40,00 можно поставить на победу клуба «Коламбус», и в два раза выше коэффиицент на «Айлендерс», 80,00.

В тройке аутсайдеров идут такие хоккейные клубы, как «Виннипег», на него спорт ставка идет за 85,00, за 100 ровно делают ставки на «Нэшвилл», и за 300,00 можно поставить на ХК «Флорида» - такие вот спортивные прогнозы сделала лучшая букмекерская контора на команды Кубка Стэнли. Надо сказать, даже для фаворитов этого чемпионата вероятность победы не слишком высока. Аутсайдерам и думать о победе не приходится, однако всегда есть место случайностям, об этом тоже нельзя забывать.

Теперь отвлечемся от клубных турниров, и перейдем к одному из самых значимых событий в спортивном мире, и не только для хоккея. Речь идет о Зимней Олимпиаде, которая в этом году уже стартовала в Сочи. Сильнейшие хоккейные сборные принимают участие в этом чемпионате. И что особо приятно, фаворитом Олимпиады идет сборная России, на победу которой букмекерские конторы дают коэффициент 2,60. На победу любой другой сборной букмекерами установлен коэффициент на отметке в 1,50 пунктов.

Второй в данной гонке идет сборная Канады, победа канадцев котируется в пунктах приема спортивных ставок за 2.95, на противоположный результат ставка букмекеров идет за 1,40. Третья сборная котируется в два раза ниже, соответственно, коэффициент на победу выше, это сборная Швеции, победу команды можно взять за 5,50, на иной результат ставят за 1,15.

С коэффициентом 6,25 в пунктах приема спорт ставок можно поставить на команду США, за 1,12 спортивная ставка на иной исход. За 10.0 ровно ставят на Чехию, 1,05 котировка на победу другой сборной, кроме чешской команды. На команду сборной Финляндии идет букмекерская спорт ставка на победу 11,00, на иной исход 1,04.

На сборную Швейцарии и сборную Словакии можно поставить спортивную ставку с коэффициентом 35,00 на победу сборных в Зимней Олимпиаде. Далее остались четыре команды аутсайдера чемпионата, это сборная Норвегии, коэффициент на победу составляет 300,00, сборная Латвии, коэффициент 600,00, и с коэффициентом 1000,00 букмекерские конторы установили котировки на сборные Словении и Австрии.

Кроме того, букмекеры предложили несколько других спортивных ставок на Олимпиаду. В частности, можно поставить на группу, команда из которой станет победителем. На группу A коэффициент 2,30, на победу другой группы 1,62. На вторую группу B спорт ставка идет за 2,50, с коэффициентом 1,53 можно поставить на иной результат, и на группу С ставки 3,75 против 1,27. Таким образом, букмекерские конторы отвели отдельное место спортивным ставкам на хоккей в этой Олимпиаде.