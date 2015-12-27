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Создание сайтов профессиналами студии Танграм


09:53, 27 декабря 2015
Создание сайта включает в себя несколько основных этапов. Каждый из них обязателен.

Создание сайта включает в себя несколько основных этапов. Каждый из них обязателен.
1.    Регистрация доменов читайте подробно на сайте – первое, с чем сталкивается любой веб-мастер. Доменное имя сайта должно быть уникальным, оно будет соответствовать цифровому индексу постоянного IP-адреса веб-ресурса.
2.    Выбор хостинга – второй обязательный  этап. Хостинг – это место на сервере, которое занимает один или несколько сайтов. Также эта услуга включает в себя подключение ко всем оговоренным аппаратным и программным ресурсам сервера, читайте по ссылке http://www.tanhost.ru/. Сюда же относится резервное копирование, администрирование, защита от кибератак и многое другое.
3.    После регистрации доменного имени и оплаты за хостинг можно приступать к верстке сайта. Для этого на хостинг нужно «залить движок», как говорят профессионалы. Если перевести на обывательский, то это значит установить на сервер программу, в которой будет создан сайт.
Эти программы бывают бесплатные, условно-бесплатные, с различными дополнениями и расширениями. Самые популярные – Вордпрес и Джумла – поначалу предлагают базовые бесплатные шаблоны и расширения. В дальнейшем, по мере роста веб-сайта можно покупать необходимые дополнительные инструменты.
4.    Контент сайта – это его капитал, витрина и всё нутро. Он должен быть рассчитан на посетителя и на поисковые алгоритмы. Это значит, быть читаемым и оптимизированным.
Читабельность контента.
Под этими словами стоит понимать удобство прочтения текстов, описаний, статей, инструкций и т.д. теми, кто зашёл на сайт. Т.е. живыми людьми. Написанием текстов для веб-страниц занимаются копирайтеры.

SEO-оптимизация контента.
Чтобы контент был прочитан посетителями, они должны узнать о нём. Происходит это после ввода ими запросов в один из поисковиков – Гугл, Яндекс, Яху и др. Поисковые роботы предлагают пользователю веб-страницы, которые наиболее соответствуют смыслу запроса.
SEO-оптимизация отвечает за то, чтобы все тексты на страницах веб-портала включали в себя ключевые запросы. Важные фразы должны быть окружены синонимами, иметь рядом соответствующие падежи, встречаться в разных частях текста и отвечать ещё двум десяткам требований поисковых алгоритмов. Если контент-менеджеру удается правильно оптимизировать написанный копирайтером текстовый материал, то есть вероятность того, что поисковики поставят сайту высокий рейтинг и покажут его на своей первой странице.


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