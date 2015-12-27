Компьютеры в дата-центрах Танхост

Полное управление всеми процессами, связанными с сайтами, можно получить только на выделенном сервере. Компьютер в дата-центре как тут - http://www.tanhost.ua/дата-центры/, позволяет самому ставить драйверы, комбинировать ОС и осуществлять резервное копирование. Вот только стоит такой вариант хостинга не ниже двухсот долларов за самые скромные параметры.

Альтернатива Dedicated Server



Дорогой выделенный сервер можно заменить на vps сервер http://www.tanhost.ua. Хостинг виртуального сервера выглядит также, как и аренда выделенного компьютера в дата-центре. Есть свои аппаратные ресурсы, которыми никто, кроме владельца, не заведует. Есть возможность устанавливать любые программы, включая ОС и драйверы устройств. То есть, все те же преференции, которые получает клиент при аренде реальной физически существующей машины.

Стоимость VPS



Virtual Private Server стоит примерно в десять раз дешевле аренды выделенного сервера. При примерно схожих параметрах RAM, CPU и т.д. Самые дешевые VPS UNMANAGED (виртуальный сервер без поддержки) можно заказать за 10-20 у.е. в месяц.

Получается такой выигрыш в цене благодаря тому, что VPS не занимает места в дата-центре и не требует отдельного технического обслуживания. Это лишь эмуляция реального объекта, живущая в виртуальном пространстве.

Однако, эта виртуальная аналогия сервера обладает теми же качественными показателями, что и реальный объект. На хостинге это отражается в том, что все аппаратные и программные ресурсы не зависят от внешних факторов. Сервер, хоть и виртуальный, но, всё-таки, выделенный.

Что это даёт?



• Стабильную работу сайтов даже в часы наиболее активного посещения страниц – т.н. «час пик».

• Возможность самостоятельно распределять оперативную память и мощность процессора на необходимые операции.

• Количество сайтов на VPS не ограничено ничем.

• У хозяина VPS есть рут-права (Администратор).

• С помощью виртуального выделенного сервера можно заниматься реселлингом хостинга.

• Выигрыш в цене дискового пространства по сравнению с обычным хостингом.

Всё больше мелких и средних интернет-компаний приобретают в пользование VPS с необходимыми им ресурсами. Это даёт экономию на хостинге и возможность не зависеть ни от чего. Виртуальные технологии в Интернете удешевили информационные услуги в разы. Теперь почти каждый может не только сделать себе сайт, но и «поселить» его на свой сервер.

Автор статьи - Владимир Новиков.