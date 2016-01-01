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Физики из Японии и США создали невидимую металлическую сетку


18:56, 16 февраля

Научные сотрудники японского университета вместе с коллегами из американского института создали металлическую сетку, которая невидима для радиоволн. Такая проволока имеет уникальные физические свойства. Она позволит скрывать различные объекты от радаров, так что их нельзя будет обнаружить. Кроме того, сетка сможет защищать антенны от помех. Им сразу же заинтересовались как ученые так и военные, ведь новый материал имеет большой потенциал в оборонительной и наступательной сферах.
Новый метаматериал представляет собой решетку, сделанную из кусочков пластика и меди. Сетка будет невидимая для радиоволн и других электромагнитных излучений. Так что их можно использовать на различных секретных объектах. 
Физики на протяжении последних лет создают устройства, которые помогают сделать сооружения невидимыми. Конечно, подобные плащи-невидимки имеют ограниченные функции и до сих пор находятся лишь на стадии прототипов. Например, некоторые устройства просто прячут двухмерные предметы. Другие разработки делают объект скрытым только под определенным углом обзора. Метаматериал тоже предоставляет частичную невидимость. Можно посмотреть справочные таблицы и найти там полезную информацию по конкретному предмету.
Ученые двух институтов во время разработки плаща-невидимки учитывали аналитическую информацию, применяли программы-стимуляторы. Они смогли создать материал, который получает низкие амплитуды рассеяния. Если говорить простыми словами, то у рассеянного излучения такие же физические свойства, как и у того излучения, которое входит в любой материал. Получить полный список информации по физическим свойствам можно на сайте, где указано все об особенности ресурса.
Физики уже продемонстрировали возможности изобретенной сетки. Ее поместили возле монопольной антенны примерно на расстоянии 20 мм. В антенну подавали широкополосной сигнал. В результате излучение в 10,4 гигагерц разошлось без помех. При этом у сетки были такие же электромагнитные свойства, как и у воздуха. Работы по исследованию продолжаются.

Ярославль online


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