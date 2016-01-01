Как изготовить самогон из пива?

Куда девать просроченный напиток?

Разнообразие сортов пива на полках магазинов радует глаз. Пришло долгожданное изобилие. Плохо одно, наличие консервантов в пиве делает его употребление вредным для здоровья. «Живого» пенного напитка очень мало сегодня в магазинах. Срок хранения его не превышает недели, выпускать такой продукт невыгодно производителям. «Мёртвое» же пиво хранится месяцами, всё более теряя качество. Забытый дома в холодильнике охлажденный, но просроченный напиток можно пустить в дело. Особенно, если емкость с ним большая, литров 5 - 10. Изготовляя самогон из пива, надо просто перегнать пенный напиток на спирт. Процесс удаления газа из пивной жидкости до дистилляции включает интенсивное перемешивание ее. Можно это делать непосредственно в перегонном кубе. Перемешивать надо до тех пор, пока не исчезнет пена. Затем выдержать напиток час, не закрывая перегонный бак. Более подробно можно узать о самогоне из пива здесь.

О технологии

Чтобы сделать самогон из пива его разбавляют первоначально водой в соотношении 10 к 1. Нагревание на медленном огне в процессе дистилляции пивного сырья следует за удалением газов из него. Они чрезвычайно затрудняют перегонку. Нельзя допускать вспенивания жидкости и при ней. До конца газы не удалить, можно лишь максимально понизить их присутствие. Самогонка будет мутной, если при дистилляции возникнет пена. Придется всё начинать сначала.

Получая самогон из пива, нужно знать, что он будет слабым по градусам, жидкость с 35 – 38% содержанием спирта имеет запах хмеля. Фракции не разделяются при дистилляции, никаких «голов» и «хвостов» не убирают. Крепость можно повысить вторичной перегонкой. Для этого разбавляют первичный самогон водой, но в соотношении 1 : 1. После второй дистилляции крепость повысится на 10 – 12 градусов. Отделяются «голова» и «хвост» в процессе перегонки. Из 5 литров пива получится после всех манипуляций до 450 мл более крепкого самогона. Можно пропустить его через угольный фильтр, но запах хмеля все равно останется. Чтобы пить самогон из пива, его выдерживают несколько дней в закрытой емкости. Так же вот тут имееться интересный рецепт приготовления домашнего коньяка.

О процессе

Чего не нужно делать из веселящего пенного напитка, так это брагу. Хотя есть любители добавлять сахар в пиво, воду и ставить на брожение. Может при этом получиться уксус. А он очень вреден для здоровья. Последовательность перегонки пивного сырья на спирт следующая:

1. Заливается вода.

2. Перемешивается с пивом до прекращения пенообразования.

3. Перегонный бак с жидкостью медленно нагревается до начала дистилляции.

4. При появлении первых капель самогона температура нагрева пива несколько понижается.

5. Далее процесс идет под тщательным контролем.

Лучше всего перегонять небольшой объем пива в скороварке, переоборудовав ее в дистилляционный аппарат. При наличии десятков литров просроченного пива лучше использовать самогонное устройство с сухопарником и большим объемом перегонного куба, имеющим толстое дно. В случае применения электронагревателей толщина дна значения не имеет. Ознакомиться с различными способами приготовления домашних спиртных напитков можно здесь.