Коттеджный посёлок «Лесной Остров», его создатели предлагают уникальный проект «Дом на вырост». Воспользовавшись удачным шансом, вы можете уже сегодня переселиться и наслаждаться прелестями загородной жизни в уютном доме площадью 97 кв.м. с прилегающим участком 7 соток. В качестве бонуса вы получаете готовый проект расширения дома, который вам может понадобиться через пару лет. Этот проект разработан профессионалами на основе своих знаний, навыков и многолетнего опыта и адаптирован именно под эту местность для тех, кто уже сегодня планирует свое будущее!
Жители загородных поселков должны проявлять максимум осторожности в период межсезонья. Клещевой энцефалит – природно-очаговая вирусная инфекция, опасное заболевание с тяжелыми последствиями для здоровья человека. Особенно тяжелое течение болезни возможно среди детей и людей зрелого возраста, что связано с несовершенной работой иммунной системы. Коттеджный поселок «лесной Остров» располагает медицинским центром «Лесной остров» который, для борьбы с возможным заражением, предлагает вакцинацию против клещевого энцефалита тремя видами вакцин. Стоимость услуги от 900 до 1200 рублей. Период вакцинации с 1 марта по 3 мая 2016 года.
Поддерживая традиции, в субботу 12 марта коттеджный посёлок «Лесной Остров» ждет многочисленных гостей, начинается масленица! Любимое угощение взрослых и детей – блины, буду подаваться с икрой, сыром, мясом. На любой вкус! В программе праздника разнообразные конкурсы, розыгрыши призов, ритуальное сожжение масленицы. Начало праздника в 15.00 приходите, будете весело и вкусно!
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