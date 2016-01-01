Коттеджный поселок «Лесной Остров»

Преимущества загородной жизни очевидны: свежий воздух, наличие собственного домовладения, возможность проводить свою жизнь вблизи природы. Но современный человек, привыкший к комфорту должен тщательно подходить к выбору места для своего загородного проживания. Близость к городу, наличие хороших подъездных путей, безопасность, развитая инфраструктура - это те факторы, которые удовлетворят основные потребности потенциального загородного жителя. Всеми этими преимуществами обладает коттеджный посёлок «Лесной Остров». Восемь кварталов, каждый из которых обладает своим эксклюзивным обликом, ухоженные улицы, благоустроенные водоемы, детские и спортивные площадки, круглосуточная охрана сделают жизнь вашей семьи в этом поселке похожей на сказку!

Коттеджный посёлок «Лесной Остров», его создатели предлагают уникальный проект «Дом на вырост». Воспользовавшись удачным шансом, вы можете уже сегодня переселиться и наслаждаться прелестями загородной жизни в уютном доме площадью 97 кв.м. с прилегающим участком 7 соток. В качестве бонуса вы получаете готовый проект расширения дома, который вам может понадобиться через пару лет. Этот проект разработан профессионалами на основе своих знаний, навыков и многолетнего опыта и адаптирован именно под эту местность для тех, кто уже сегодня планирует свое будущее!



Жители загородных поселков должны проявлять максимум осторожности в период межсезонья. Клещевой энцефалит – природно-очаговая вирусная инфекция, опасное заболевание с тяжелыми последствиями для здоровья человека. Особенно тяжелое течение болезни возможно среди детей и людей зрелого возраста, что связано с несовершенной работой иммунной системы. Коттеджный поселок «лесной Остров» располагает медицинским центром «Лесной остров» который, для борьбы с возможным заражением, предлагает вакцинацию против клещевого энцефалита тремя видами вакцин. Стоимость услуги от 900 до 1200 рублей. Период вакцинации с 1 марта по 3 мая 2016 года.



Поддерживая традиции, в субботу 12 марта коттеджный посёлок «Лесной Остров» ждет многочисленных гостей, начинается масленица! Любимое угощение взрослых и детей – блины, буду подаваться с икрой, сыром, мясом. На любой вкус! В программе праздника разнообразные конкурсы, розыгрыши призов, ритуальное сожжение масленицы. Начало праздника в 15.00 приходите, будете весело и вкусно!

Ярославль online

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