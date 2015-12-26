План работ по уборке от снега в Ленинском районе Ярославля под угрозой срыва

Компания «Трасса», которая является крупным городским подрядчиком по уборке снега и мусора в ближайшее время может прекратить работу – ее работники готовятся к забастовке по причине постоянных задержек зарплаты

Компания «Трасса», которая является крупным городским подрядчиком по уборке снега и мусора в ближайшее время может прекратить работу – ее работники готовятся к забастовке по причине постоянных задержек зарплаты

Проблемы с уборкой снега в Ленинском и Ростовском районе Ярославля носят систематический характер. В то время, как организации могут нанимать для уборки снега частные компании, горожане целиком и полностью зависят от властей города. Жители города неоднократно обращались с подобными претензиями - как к журналистам, так и к представителям мэрии. По словам чиновников, в частности, директора МКУ Павла Лонгвина, замечания подрядчику были, но недоработки своевременно устранялись.

Что говорит руководство компании «Трасса»?





Директор компании «Трасса» в интервью журналистам Первого областного телеканала сказал, что техника и персонал своевременно выходят на уборку, однако при этом признался, что у предприятия серьезные проблемы с выплатой заработной платы. По его словам, у «Трассы» много долгов и в ближайшее время выдать людям зарплату не получится. Несмотря на это, работники компании продолжают выполнять свои обязанности.

Забастовка может начаться в любой момент





Очевидно, что в такой ситуации рассчитывать на своевременную очистку города от снега не стоит – в любое время работники «Трассы» могут объявить забастовку. Если ее начало совпадет со снегопадом, это может привести к транспортному коллапсу нескольких районов города.

У сложных отношений мэрии и «Трассы» есть предыстория





Тут нужно отметить, что история проблем с «Трассой» началась не этой зимой, а гораздо раньше – в октябре 2014 года. Как ранее сообщали Ярославские СМИ , эта компания выиграла тендер на уборку нескольких районов города, предложив цену, которая была на 70% ниже, чем у конкурентов. Однако первый же снегопад, начавшийся в октябре, показал, что ни само предприятие, ни нанимаемые ей субподрядчики не справляются с уборкой улиц от снега. Для этого у компании было недостаточно ресурсов, техники и специалистов.

Иск в Арбитражный суд из-за несоблюдения условий контракта





После экстренного собрания муниципалитета была вынесена рекомендация о взыскании с «Трассы» денежных средств по банковской гарантии. Мэрия предпочла другой вариант решения проблемы. МКУ составило иск о взыскании с подрядчика 10 миллионов рублей и направило его в арбитражный суд города.

Весной 2015 года Арбитражный суд вынес решение. Претензия мэрия была удовлетворена, но не полностью – сумма иска была снижена более чем на 30%. Предприятию «Трасса» было предписано выплатить в пользу мэрии компенсацию за невыполнение контракта по уборке от снега с начала сезона и до конца 2014 года. Размер неустойки составил 6, 619 миллионов рублей.

Снова на те же грабли





Тендер на уборку города в 2015 году выиграла компания «Радострой». Однако сразу у предприятия возникли проблемы с подтверждением финансового обеспечения. Так как «Радострой» не получил банковскую гарантию, то технически не мог подписать контракт с мэрией. В результате контракт снова получила «Трасса».

В ближайшее время может наступить финал этой долгой истории. По всей видимости, первый же сильный снегопад расставит все на свои места.



